Елена Синица В пермском аэропорту у самолёта произошло самовыключение двигателя Самолёт летел из Москвы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вчера днём у приземлившегося в Перми самолёта произошло самовыключение двигателя. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

«После посадки на развороте, в процессе руления, самовыключился двигатель №1», - говорится в сообщении.

Самолёт «Аэрофлота» осуществлял рейс из Москвы (Шереметьево) в Пермь.

Также уточняется, что об инциденте сообщено в Приволжское МТУ Росавиации.









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