Елена Синица
В пермском аэропорту у самолёта произошло самовыключение двигателя
Самолёт летел из Москвы
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Вчера днём у приземлившегося в Перми самолёта произошло самовыключение двигателя. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
«После посадки на развороте, в процессе руления, самовыключился двигатель №1», - говорится в сообщении.
Самолёт «Аэрофлота» осуществлял рейс из Москвы (Шереметьево) в Пермь.
Также уточняется, что об инциденте сообщено в Приволжское МТУ Росавиации.
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