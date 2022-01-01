Андрей Стрельцов «Молот» объявил о планах на сезон А также подписал контракты с двумя игроками Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Занять более высокое место, чем сезоном ранее. Таковы планы «Молота» в стартующем чемпионате ВХЛ. Об этом на презентации команды пермским болельщикам накануне заявил генеральный директор ХК «Молот» Александр Гулявцев. Напомним, пермская ледовая дружина в прошлом сезоне вышла в 1/8 финала плей-офф.

Кроме того, пресс-служба клуба сообщила о подписании контрактов с защитниками, воспитанниками пермской школы хоккея — Арсением Ерохиным и Андреем Ежовым.





Арсений Ерохин был вынужден досрочно закончить прошлый сезон из-за травмы. В ходе нынешней предсезонной подготовки игрок стал лучшим защитником турнира, посвященного дню образования Тюменской области.

Андрей Ежов прошедший сезон провел в составе МХК «Молот».





В чемпионате ВХЛ «Молот» стартует 4 сентября матчем на своём льду против «Южного Урала».

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