Елена Синица
В Прикамье 1277 новых случаев заражения коронавирусом
Госпитализировали 58 жителей
Поделиться
Твитнуть
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 1277 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заражённых 350 человек в возрасте 60 лет и старше, передаёт пресс-служба краевого правительства.
Новые случаи заражения выявили в 41 территории региона. В их числе Пермь, Чайковский, Кудымкар, Березники, Губаха, Кизел, Кунгур, Соликамский, Куединский и Лысьвенский округа.
По данным портала «Стоп коронавирус» за эти же сутки в медучреждения края госпитализировали 58 жителей региона. Выздоровели 374 человека, умерли трое.
С начала пандемии в Пермском крае зафиксировано 389 834 случая заражения коронавирусом.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть