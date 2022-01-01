Елена Синица В Прикамье 1277 новых случаев заражения коронавирусом Госпитализировали 58 жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 1277 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заражённых 350 человек в возрасте 60 лет и старше, передаёт пресс-служба краевого правительства.

Новые случаи заражения выявили в 41 территории региона. В их числе Пермь, Чайковский, Кудымкар, Березники, Губаха, Кизел, Кунгур, Соликамский, Куединский и Лысьвенский округа.





По данным портала «Стоп коронавирус» за эти же сутки в медучреждения края госпитализировали 58 жителей региона. Выздоровели 374 человека, умерли трое.





С начала пандемии в Пермском крае зафиксировано 389 834 случая заражения коронавирусом.

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