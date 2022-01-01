Елена Синица Приставы взыскали 1 млн рублей с пермского бизнесмена за подкуп конкурентов Мужчина предложил 300 тыс. руб. конкурентам за неучастие в торгах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми приставы взыскали штраф в размере 1 млн руб. с бизнесмена, который пытался подкупить своих конкурентов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Поясняется, что владелец предприятия общественного питания «Клевер» был осужден по ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершённый в крупном размере»). Бизнесмен хотел принять участие в торгах по аренде помещения под буфет в краевой детской клинической больнице. Мужчина предложил своим конкурентам 300 тыс. руб. за то, чтобы они либо бездействовали, либо не принимали участие в аукционе.





Однако организация решила сообщить об этом в полицию. Бизнесмена задержали после передачи денег. В ходе судебного заседания он свою вину признал.





Приговор суда поступил на исполнение к судебным приставам. Они уведомили мужчину о последствиях невыплаты штрафа. В результате мужчина выплатил штраф 1 млн руб. в кратчайшие сроки.

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