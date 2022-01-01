Скончался Михаил Горбачёв Бывшему президенту СССР был 91 год Поделиться Твитнуть

Вечером 30 августа на 92 году в Центральной клинической больнице Москвы после тяжёлой и продолжительной болезни скончался бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Об этом сообщает «Интерфакс».

Михаил Горбачёв возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год. Сначала как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. Горбачёв прекратил свою деятельность на посту президента после подписания Беловежских соглашений. В 1985 году он объявил о перестройке — комплексе политических и экономических реформ, нацеленных на демократизацию советского общества.

Первого президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачёва.

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