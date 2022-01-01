В Прикамье пресечена продажа паспортов через интернет Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выявлены факты размещения на нескольких интернет-сайтах информации о продаже поддельных паспортов гражданина РФ, об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Подделка паспорта квалифицируется как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 327 УК РФ.

В связи с этим прокурор Еловского района направил в Осинский райсуд Пермского края два исковых заявления о признании размещённой информации запрещённой к распространению на всей территории России.

Требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

Доступ к сайтам ограничен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.