В Пермском крае 31 августа ожидаются грозы и порывистый ветер В МЧС предупредили о неблагоприятных погодных явлениях Поделиться Твитнуть

Как сообщили в региональном управлении МЧС, 31 августа в Пермском крае ожидается ухудшение погодных условий.

По данным ведомства, в отдельных районах при порывистом ветре до 15 м/с пройдут грозы. При этом в крае сохранится высокая пожарная опасность 4 и 5 класса.

Как передаёт «Рифей», спасатели рекомендуют жителям Прикамья соблюдать осторожность: не находиться вблизи деревьев и линий электропередачи, не стоять рядом со слабо укреплёнными конструкциями. На дорогах нужно соблюдать скоростной режим и избегать резких манёвров и торможений.

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