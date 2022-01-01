В Перми создали виртуальный 3D-тур по дому-музею Сергея Дягилева В 2022 году отмечается 150 лет со дня рождения импресарио Поделиться Твитнуть

Автор фото Татьяна Титова. В здании, где жила семья Дягилевых в Перми, сейчас находится гимназия.

В 2022 году отмечается 150 лет со дня рождения Сергея Дягилева. Знаменитый импресарио провёл детские и юношеские годы в Перми. Именно на Прикамской земле он рос и становился личностью, которую впоследствии узнал весь мир. «Русские сезоны» в Париже, популярность деревянных русских матрёшек — всё это было потом. А что было до этого? Что помогло мальчику Сереже стать знаменитым Сергеем Дягилевым?

Человек, открывший множество талантов и прославивший русское искусство за пределами страны на рубеже XIX-XX веков, жил в Перми с 8 до 18 лет. Здесь он сформировался как личность. Дягилев проявлял любовь к музыке, театру и к искусству в целом. Большую роль в этом сыграла семья. Дягилевы оказали огромное влияние на становление культурной жизни в Прикамье. Так, дед Сергея, Павел Дмитриевич, жаловал деньги не только на монастыри, но и на строительство пермского театра. В доме, где сейчас находится Дягилевская гимназия (школа № 11), каждую неделю по четвергам собиралась местная интеллигенция. Гости музицировали, обсуждали репертуар концертов.

Прогулки по музею

В юбилейный год в Перми решили оцифровать наследие семьи Дягилевых. «АиФ-Прикамье» при поддержке президентского фонда культурных инициатив собрал на сайте «Неизвестный Дягилев» (dyagilev.perm.aif.ru) фотографии экспонатов музея и создал виртуальный 3D-тур по экспозиции.

Посетитель виртуального музея с помощью компьютерной мышки сможет совершить полноценную экскурсию. Достаточно сделать первый шаг, щёлкнуть кнопкой по входной двери, как оказываешься внутри здания на ул. Сибирской.

В прохладном холле поднимаемся по ступенькам. Можно немного оглянуться и посмотреть по сторонам, перемещая курсор мышки. Следуя по стрелочкам, продвигаемся вперёд по коридорам, изучая стенды на стенах.

Мультимедийный проект «Неизвестный Дягилев». Во время виртуальной экскурсии можно увидеть реконструкцию рабочего кабинета Дягилевых.

При желании можно включить аудиогид. Приятный мужской голос рассказывает: «Дом на Сибирской, 33 в Перми прозвали Пермскими Афинами. С древним греческим городом его сравнивали из-за горячей приверженности хозяев дома к культуре и искусству».

Семейные корни

Постепенно посетитель 3D-тура перемещается в кабинет. На стенах здесь висят семейные портреты. Родные имели большое значение в жизни будущего импресарио.

Посетители виртуальной экскурсии могут рассмотреть фотографию родителей Сергея — Павла и Евгении Дягилевых.

Познакомились они очень необычно — на пожаре. В 1868 году загорелась дача в Царском Селе, и молодой кавалергард Павел (или Поленька, как его ласково звали родные) вместе с другом бросился его тушить. Девушка, которая вместе с другими дачниками подошла посмотреть, что случилось, сразу обратила внимание на молодого красавца. Он тоже её заметил. У молодых начался роман. Однажды Павел, служивший в лейб-гвардии Кавалергардском полку, так сильно захотел увидеть свою невесту, что чуть не провалился под лёд — поздней осенью, чтобы не опоздать на поезд, он бежал по непрочному льду реки Волхов. Лёд трещал под его ногами, но ему удалось перебраться на другой берег.

Поначалу семья без восторга приняла выбор сына. Однако свадьба всё-таки состоялась в 1871 году. 19 марта 1872 года родился сын Сергей. Но молодая мама серьёзно заболела. 9 июня её не стало.

Здесь же, в музее, есть фото Сергея Дягилева с мачехой Еленой Валерьяновной (Панаевой), которая стала второй женой его отца.

Мультимедийный проект «Неизвестный Дягилев». Сергей Дягилев и его мачеха Елена Панаева.

Познакомились они в Царском Селе. Павел покорил семью Панаевых прекрасным голосом и весёлостью, он бывал у них дома, участвовал в любительских спектаклях. Родители думали, что он выберет среднюю дочь — Александру, которая, кстати, чуть позже стала знаменитой певицей. Но Павел выбрал Елену. В 1874 году он сделал ей предложение, и они поженились. Но перед тем как дать согласие, ей нужно было увидеть одного очень важного человека — маленького сына своего жениха, Сережу.

В 1886 году она написала трогательное письмо уже взрослому Серёже о первой встрече с ним: «Ты был для меня почти вопросом жизни и смерти, так как я решила втайне, что, несмотря на любовь мою к твоему отцу, я не выйду за него, если не почувствую, что смогу горячо любить тебя...» Мальчик, впервые встретив молодую невесту отца, не задумавшись, протянул к ней руки.

Ещё больше историй дома Дягилевых — в виртуальном 3D-туре по музею.









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