Елена Синица Пермская таможня пресекла контрабанду наркотиков из Испании Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской таможни

Пермские таможенники совместно с сотрудниками Управления ФСБ пресекли контрабанду наркотиков из Испании. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Пермской таможни.

Поясняется, что 30-летнего пермяка задержали при получении международного почтового отправления из Испании. Экспертиза показала, что посылка содержала 490,19 грамма наркотиков. Пермская таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в крупном размере»).





За первое полугодие 2022 года изъято 969 граммов наркотических средств и сильнодействующих веществ, добавили в ведомстве.

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