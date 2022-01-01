Елена Синица
Пермская таможня пресекла контрабанду наркотиков из Испании
Возбуждено уголовное дело
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Пермские таможенники совместно с сотрудниками Управления ФСБ пресекли контрабанду наркотиков из Испании. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Пермской таможни.
Поясняется, что 30-летнего пермяка задержали при получении международного почтового отправления из Испании. Экспертиза показала, что посылка содержала 490,19 грамма наркотиков. Пермская таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в крупном размере»).
За первое полугодие 2022 года изъято 969 граммов наркотических средств и сильнодействующих веществ, добавили в ведомстве.
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