За прошедшие сутки от коронавируса скончались трое жителей Пермского края Подтверждено 689 новых случаев COVID-19 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 689 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 210 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 75 человек, 327 выздоровели, скончались трое.

Новые пациенты выявлены в 18 территориях края: в Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, в Пермском, Краснокамском, Соликамском, Кунгурском, Оханском, Чернушинском, Бардымском, Куединском, Чердынском, Осинском, Октябрьском, Ординском, Еловском и Уинском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 388 557. Скончавшихся от новой коронавирусной инфекции — 8866.





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