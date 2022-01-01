Первые «умные» остановки в Перми появятся в сентябре Их установят на ул. Ленина Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Установка «умных» остановочных комплексов в Перми начнётся в сентябре. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

Остановки сначала появятся на ул. Ленина. Они не только будут оснащены табло, показывающими время прибытия транспорта, встроенной системой видеонаблюдения и кнопками вызова экстренных служб для повышения безопасности пассажиров, но также usb-разъёмами для подзарядки мобильных устройств и Wi-Fi.

По словам градоначальника, всего планируется установить 28 «умных» остановочных павильонов на центральных улицах.

Кроме ул. Ленина, «умные» остановки появятся также на ул. Сибирской и шоссе Космонавтов.

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