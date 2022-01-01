Елена Синица Экс-депутат краевого парламента вернулся из Украины Он служил в мотострелковом полку четыре месяца Поделиться Твитнуть

из личного архива

Экс-депутат краевого парламента Александр Григоренко вернулся в Пермь после участия в спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Григоренко четыре месяца служил в третьей роте 288 мотострелкового полка 90-й танковой дивизии. За это время он принял участие в обороне одного и штурме семи населённых пунктов Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республик. В их числе Красный Лиман, Святогорск, Лисичанск и Северск.





«В ближайший месяц буду отдыхать. Потому что четыре месяца войны это нелегко. Особенно если тебе почти сорок лет, у тебя старое (2014 года) ранение в колено и ты воевал на износ, — написал Григоренко. — Потому что иначе никак. Обниму жену, повидаюсь с родными и друзьями, буду слушать музыку и смотреть фильмы, медитировать над книгами из своей библиотеки, схожу в горы».





Ранее Александр Григоренко уже участвовал в боевых действиях на Украине. В 2014 году он был добровольцем в частях народной милиции ЛНР.

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