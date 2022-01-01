Елена Синица Более 30 многодетных семей получат земельные участки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми заключила с Добрянским и Ильинским городскими округами соглашения о предоставлении земельных участков многодетным семьям. В рамках этих соглашений 32 семьи из Перми получат участки. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В региональном минимущества пояснили, что в части территорий края, подходящих под условия, земельных участков недостаточно. В частности, такой территорией является Пермь. Из-за этого в краевой закон были внесены изменения, которые предусматривают заключение соглашений между муниципальными образованиями Прикамья.





Заключение таких соглашений осуществляется по поручению губернатора региона Дмитрия Махонина. Решение было принято по итогам рассмотрения вопроса на недавнем совете глав муниципалитетов.





Ранее такие соглашения заключили с администрациями Чердынского, Берёзовского, Сивинского, Юсьвинского, Кунгурского, Кишертского муниципальных образований.





Отмечается, что эти территории были выбраны по результатам анализа: пермские многодетные семьи, которые получают денежные средства вместо земельного участка, приобретают землю чаще всего именно в этих районах.





Сейчас денежную выплату взамен земельного участка могут выбрать семьи из Перми, ЗАТО Звёздный, Кудымкара, Осинского, Добрянского, Октябрьского, Чердынского, Соликамского, Александровского, Горнозаводского, Красновишерского, Губахинского и Краснокамского городских округов.

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