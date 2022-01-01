Сбежавшие из прикамской колонии преступники пойманы Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В понедельник, 29 августа, в Ильинском районе Пермского края в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУФСИН и ГУ МВД задержаны осуждённые участка колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

Напомним, преступники сбежали из березниковской колонии 27 августа. Один из них — 30-летний уроженец Частинского района Прикамья — отбывал срок за убийство. Другой беглец — 21-летний житель Березников. Он находился в заключении за грабёж.

Сбежавших не так давно перевели в колонию-поселение, им оставалось отсидеть по два года.





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