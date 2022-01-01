В Пермском крае из колонии сбежали двое заключённых, отбывавших наказание за убийство и грабёж Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В Пермском крае 27 августа из березниковской колонии сбежали двое заключенных. Об этом сообщает ВЕТТА, пояснив, что ориентировки на сбежавших преступников распространили в социальных сетях.

Известно, что один из сбежавших — 30-летний уроженец Частинского района Прикамья. Он отбывал срок за убийство. Другой беглец — 21-летний житель Березников. Он находился в заключении за грабёж.

Сбежавшим заключенным оставалось отсидеть по два года.

Напомним, в июле из колонии в Пермском крае также сбежал опасный преступник, которого осудили за убийство.

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