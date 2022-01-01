В МЧС предупредили о сильных дождях и грозах в Прикамье 30 августа Поделиться Твитнуть

В Пермском крае во вторник, 30 августа, ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, местами на севере Прикамья пройдут сильные дожди и грозы. Вместе с тем в регионе сохранится высокая, а в отдельных районах чрезвычайная пожарная опасность.

Спасатели напомнили жителям Пермского края о необходимости соблюдать меры безопасности на улице во время непогоды. В частности, водителям рекомендуется строго придерживаться скоростного режима и соблюдать дистанцию, а также избегать резких манёвров и торможений.

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