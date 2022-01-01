Елена Синица В июле в Пермском крае средний лимит кредитных карт составлял 59 тыс. рублей Это на 1,4% больше, чем в июне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле в Пермском крае средний лимит кредитных карт составлял 59,7 тыс. руб. Это на 1,4% больше, чем в июне (в июне — 58,5 тыс. руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 70 тыс. руб. За месяц он увеличился на 1,7% (в июне 2022 года — 68,8 тыс. руб.).





Самый большой средний размер лимита по выданным кредитным картам был отмечен в Москве (105,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (87,2 тыс. руб.), Московской области (86,4 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (85,4 тыс. руб.), а также в Приморском крае (74,5 тыс. руб.).

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