Елена Синица Суд обязал краевой минсоц отремонтировать Красновишерский психоневрологический интернат На ремонт учреждения выделили порядка 6 млн руб. Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Красновишерский суд обязал минсоц Прикамья выделить средства на ремонт в Красновишерском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Поясняется, что речь идет о филиале ГБУ ПК «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов». По итогам прокурорской проверки выяснилось, что передвижные пути в интернате находились в запущенном состоянии, а пятый этаж здания нуждался в незамедлительном ремонте.





Исполнительный документ поступил в отделение УФФСП по Красновишерскому району. Сотрудники УФССП уведомили руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства. После этого краевое министерство социального развития выделило на ремонт учреждения порядка 6 млн руб.

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