Елена Синица Анонсирована программа фестиваля электронной музыки и визуального искусства EFEST Фестиваль пройдёт в Перми с 2 по 4 сентября Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Организаторы фестиваля электронной музыки и визуального искусства EFEST (0+) анонсировали программу. Фестиваль пройдёт в Перми с 2 по 4 сентября.

Организаторы фестиваля подготовили две программы: EFEST MUSIC (18+) и EFEST LIGHT (0+).





Мероприятия будут проходить на двух городских площадках (ДК Солдатова и ТРК Спешиlove), а главной темой медиапрограммы станет этнос. Так, на ДК Солдатова пермяки смогут увидеть несколько аудиовизуальных инсталляций. Например, студия KEDR visuals, вдохновившаяся мотивами коми-пермяцкого орнамента, представит жителям города работу «Волшебные рога».





«Многие орнаменты перекликаются с орнаментами других народов. Мы восхищаемся лаконичностью и актуальностью этих форм. Возможно, наша работа поможет обрести им новую жизнь, почти каждый элемент — готовый логотип или сюжет для татуировки», — отмечают в KEDR visuals.





Ребята из команды ANTIMOTION с помощью мэппинга «Архаика» погрузят гостей фестиваля в старинный обряд «Тайлаган». Автор под псевдонимом No Name также подготовит мэппинг. Однако здесь посетителям дается полная свобода восприятия, никакой авторской трактовки работы не предполагается.





Также в рамках EFEST LIGHT режиссёрская студия Никиты Садовникова представит работу «Каменные цветы» на фонтанной площади у ДК, меняющую городское пространство с помощью света. В ее основе — древняя легенда, по которой счастье прячется в бутонах каменного цветка.





Мэппинг-шоу на фасаде дворца культуры можно будет увидеть 2 и 3 сентября с 20:30 до 23:00. Программа абсолютно бесплатна.





Команда медиахудожников Lite Light создаст кинетическую инсталляцию «Вечный холст». Через рисунки на песке гости фестиваля увидят, как первобытные ритуалы могли бы выглядеть в современном мире. Lite Light можно увидеть 2, 3 и 4 сентября в ДК Солдатова. Вход будет организован через правое крыло здания. Вход платный (200 руб.). Оплатить можно по «Пушкинской карте».





Также в рамках фестиваля пройдёт семичасовое светомузыкальное шоу. Зрителей ожидают спецэффекты от огнеметов до шоу дронов, а также сеты известных диджеев. В частности, в программе будут Space Food, Anturage, Pola, Goom Gum. На EFEST MUSIC также будет видеомэппинг от победителя фестиваля «Круг света» в Москве, медиахудожника Тургая Кылыч.





Вход на мероприятия EFEST MUSIC будет осуществляться по билетам. Оплатить также можно с помощью «Пушкинской карты».





Организатор фестиваля — Центр по реализации проектов в сфере культуры. Событие проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края.





Билеты можно приобрести в городских зрелищных кассах и на сайте perm.kassy.ru . Часть мероприятий можно посетить по «Пушкинской карте». Больше о программе и участниках можно узнать на сайте фестиваля center-projects.ru.

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