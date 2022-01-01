За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 734 новых случаев COVID-19 Новые пациенты с коронавирусом выявлены в 29 территориях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 734 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 242 жителя в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 56 человек, 281 выздоровел, летальных случаев не зарегистрировано.

Новые пациенты с коронавирусом выявлены в 29 территориях края: в Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Губахе, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Лысьвенском, Верещагинском, Чусовском, Суксунском, Кунгурском, Сивинском, Соликасмком, Добрянском,Оханском, Чернушинском, Нытвенском, Куединском, Березовском, Бардымском, Горнозаводском, Частинском, Осинском, Октябрьском, Александровском, Карагайском и Уинском муниципальных и городских округах.

В целом за выходные выявлен 1 821 новый случай заражения, среди которых 560 пациентов — лица старше 60 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 387 868. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 863 человека.





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