Елена Синица
В Пермском крае ремонт 18 км дорог оценили в 327,6 млн рублей
В лот вошли участки четырех дорог
Поделиться
Твитнуть
В Пермском крае объявили конкурс по поиску подрядчика для ремонта региональных автомобильных дорог. Информация об этом содержится на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, лот включает в себя участки четырех дорог: Оса — Чернушка, Кукуштан — Чайковский, Ощепково — Никино, Болгары — Юго-Камский — Крылово. Общая протяженность участков, которые планируется отремонтировать, составляет порядка 18 км.
Начальная (максимальная) цена контракта — 327,6 млн руб. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 14 сентября.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть