Елена Синица В Пермском крае ремонт 18 км дорог оценили в 327,6 млн рублей В лот вошли участки четырех дорог Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае объявили конкурс по поиску подрядчика для ремонта региональных автомобильных дорог. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, лот включает в себя участки четырех дорог: Оса — Чернушка, Кукуштан — Чайковский, Ощепково — Никино, Болгары — Юго-Камский — Крылово. Общая протяженность участков, которые планируется отремонтировать, составляет порядка 18 км.





Начальная (максимальная) цена контракта — 327,6 млн руб. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 14 сентября.

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