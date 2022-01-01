Елена Синица На форуме «Пермский период» выступит группа «Моя Мишель» Форум состоится 3 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На форуме «Пермский период» выступит музыкальная группа «Моя Мишель». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Концерт состоится в день форума — 3 сентября, в 20:00 на городской эспланаде перед драматическим театром.





Сам форум пройдет на площадке многофункционального центра «Эспланада iMALL». В этот раз он соберет порядка 2 тыс. участников в возрасте от 14 до 35 лет, добавили в ведомстве.





Для участников форума подготовлена образовательная программа с участием политиков, продюсеров, спортсменов, блогеров.

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