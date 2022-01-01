Елена Синица
В Пермском крае 1087 новых случаев заражения коронавирусом
Умерших от заболевания нет
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В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 1087 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».
За эти же сутки в медицинские учреждения региона госпитализировано 42 жителя. Выздоровели за это время 299 человек, умерших нет.
С начала пандемии в Пермском крае выявлено 387 134 случая заражения коронавирусом.
В целом по стране за сутки зафиксировано 46 857 случаев заражения COVID-19. Умерло за сутки 83 жителя, выздоровело 28 223. Госпитализировать пришлось 2 340 жителей с подтвержденным коронавирусом.
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