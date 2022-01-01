Елена Синица В Пермском крае 1087 новых случаев заражения коронавирусом Умерших от заболевания нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 1087 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».

За эти же сутки в медицинские учреждения региона госпитализировано 42 жителя. Выздоровели за это время 299 человек, умерших нет.





С начала пандемии в Пермском крае выявлено 387 134 случая заражения коронавирусом.





В целом по стране за сутки зафиксировано 46 857 случаев заражения COVID-19. Умерло за сутки 83 жителя, выздоровело 28 223. Госпитализировать пришлось 2 340 жителей с подтвержденным коронавирусом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.