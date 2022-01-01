Елена Синица На обходе Чусового ограничат движение транзитного транспорта Ограничение будет действовать до октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 08:00 29 августа до 00:00 1 октября будет ограничено движение транзитного транспорта на подходе к мостовому переходу через Вильву на автомобильной дороге «Обход Чусового». Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Причина — проведение ремонтных работ, добавили в министерстве.





В обоих направлениях движение автомобильного транспорта будет осуществляться по одной половине проезжей части. Водителям рекомендуют заранее выбирать маршрут следования.

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