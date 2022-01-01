Елена Синица В начале сентября в Прикамье температура будет около +10 °С На севере региона температура будет на 2-3 градуса ниже Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В первой декаде сентября среднесуточная температура воздуха в Прикамье составит около +10 °С. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

Поясняется, что в этот период вся европейская территория России (ЕТР) окажется в холоде. Наиболее заметные отклонения будут в западной части. На Урале также возможны отклонения, но в пределах -1...-1,5°С.





«Исходя из этих цифр, получается, что средняя суточная температура воздуха будет на уровне около +10 градусов. Грубо обобщая, ночью около +5°С, днем около +15°С. На севере, вероятно, на 2-3 градуса ниже», — сказали синоптики.

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