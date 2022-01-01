Андрей Стрельцов «Молот» дал бой чемпиону ВХЛ Пермская хоккейная команда с минимальным разрывом уступила тюменскому «Рубину» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Продолжается предсезонный хоккейный турнир, посвященный дню образования Тюменской области.

Во второй день соревнований «Молот» встретился с действующим чемпионом ВХЛ, хозяином площадки ХК «Рубин». Обе команды показали желание бороться за победу, но в итоге она осталась за сибиряками — 4-2. У «молотобойцев» шайбы забросили Максим Березкин и Илья Чефанов.





Теперь в воскресенье подопечные Альберта Логинова сыграют с «Омскими Крыльями».

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