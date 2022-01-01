Елена Синица В Перми маршрут автобуса №17 продлят до площади Дружбы Изменения будут действовать с 1 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми объявлен аукцион на обслуживание маршрута№17 «площадь Дружбы — микрорайон Висим-2». По условиям контракта, перевозчик должен приступить к обслуживанию маршрута с 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сейчас в микрорайоне Висим работает автобусный маршрут №17. Он долгое время был изолирован от остальной транспортной системы города и курсировал только внутри микрорайона. В этом году благодаря изменениям федеральных нормативных актов стало возможным продлить его до площади Дружбы», — прокомментировали в дептрансе.





На линии по будням будут использоваться восемь автобусов малого класса, по выходным — семь. Часть автобусов будет следовать до улицы 1905 года.

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