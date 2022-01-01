Рабочий, по вине которого из-за некачественного ремонта КАМАЗа произошло смертельное ДТП, отправится в колонию Пермским краевым судом с учётом позиции прокурора приговор оставлен без изменения Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда рассмотрела жалобы стороны защиты по уголовному делу в отношении мастера ЗАО «Совместное предприятие «МеКаМинефть», занимавшегося подготовкой транспортных средств, и оставила ранее вынесенный приговор без изменений.

Как напомнили в краевой прокуратуре, ранее Ординский районный суд признал жителя п. Куеда Пермского края виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортного средства, повлекший тяжкий вреда здоровью человека и смерть). Ему было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Суд установил, что осуждённый совершил некачественный ремонт КАМАЗа, что при эксплуатации привело к разрушению сцепного устройства с транспортным прицепом и столкновению с легковым автомобилем.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля УАЗ получили смертельные травмы, двоим пассажирам нанесён тяжкий вред здоровью, один пассажир получил легкие телесные повреждения.

Ущерб потерпевшим в сумме 3,5 млн рублей возмещен работодателем.





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