В Перми в отношении гендиректора АО «Крестьянский Дом» возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственным отделом по Мотовилихинскому району СУ СК РФ по Пермскому краю в отношении генерального директора АО «Крестьянский Дом» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Надзорным органом было установлено, что у организации имелась задолженность по зарплате перед работниками предприятия свыше двух месяцев на общую сумму более 225 тыс. руб. При этом у руководителя АО имелась реальная возможность выплатить заработную плату в установленные законом сроки.

Материал прокурорской проверки был направлены в правоохранительные органы и стал причиной для возбуждения уголовного дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.