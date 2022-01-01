В Пермском крае начали выявлять южноафриканские варианты штамма коронавируса Отмечен резкий рост заболевания среди жителей старше 65 лет Поделиться Твитнуть

В региональном управлении Роспотребнадзора за последние семь дней у заболевших жителей Пермского края обнаружили новые вариантов возбудителя коронавируса — Омикрон ВА.4/ВА.5 и Каппа, об этом сообщил и. о. руководителя ведомства Дмитрий Шляпников.

Специалисты регулярно направляют пробы на секвенирование вируса SARS CoV-2, отметил он. За январь — июль из 2,8 тыс. исследований 1,3 тыс. дали положительный результат. В половине случаев выявлен штамм «Омикрон», в том числе в 447 случаях — вариант Омикрон-Stels. Также достаточно был распространен штамм Дельта (151). При этом на протяжении 24 недель все положительные пробы выявляли только Омикрон.

Также Шляпников сообщил, что на фоне общего роста случаев коронавируса за неделю (+45,6 % к предыдущему периоду) отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом среди жителей возрастом 65 лет и старше (почти +100%).

По словам Дмитрия Шляпникова, в текущей обстановке следует усилить вакцинацию против COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции. Также в краевом Роспотребнадзоре считают необходимым принять другие дополнительные меры, противодействующие распространению заболеваемости — особенно в медучреждениях, общественных местах, системе образования.

Напомним, накануне оперштаб рекомендовал вернуть в Пермском крае масочный режим.

Варианты ВА.4 и ВА.5, на которые сейчас приходится больше всего заражений по всему миру, а также штамм Каппа называют «южноафриканскими», потому что впервые их выявили в ЮАР. Весной штаммы начали распространяться в Европе, где стали доминировать к началу лета (тогда же произошли первые серьезные вспышки, например, в Италии).

Из-за ограничений, связанных с пересечением границ, варианты вируса в Россию пришли с опозданием. О том, что в стране есть подтвержденные случаи ВА.4 и ВА.5, впервые заявили в середине июня.

Пока у врачей и ученых нет данных, указывающих на то, что новые варианты вызывают у заболевших более серьезные симптомы, чем «оригинал». Заразившиеся по-прежнему жалуются на насморк, боль в горле, головную боль, постоянный кашель и общую усталость. При этом ВА.4 и ВА.5 считаются заразнее своих предшественников.

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