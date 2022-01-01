Андрей Стрельцов
Екатерина Ивонина - чемпионка Спартакиады-2022
Пермская бегунья стала лучшей на дистанции 3000 метров
Пермская спортсменка Екатерина Ивонина на соревнованиях среди легкоатлетов на Всероссийской спартакиаде в финальном забеге на 3000 метров с препятствиями стала первой, показав время 9:22.76.
Она выиграла у своей ближайшей соперницы три сотых секунды.
Напомним, что днём ранее титул сильнейшего на Спартакиаде завоевал пермский атлет Владимир Никитин, победивший в беге на дистанции 5000 метров.
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