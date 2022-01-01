На ул. Докучаева в Перми решили убрать выделенную полосу для автобусов Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Перми переделают несоответствующую разработанному проекту организации движения разметку на ул. Докучаева, сообщили в пресс-службе мэрии.

После ремонта на улице была организована выделенная полоса для общественного транспорта. Однако, как показала первая же инспекция, нанесённая разметка не совпадает с разработанным ранее проектом организации движения. В частности, ширина полос движения для личного транспорта составляет менее 3,5 м. В мэрии отметили, что это может привести к снижению скорости до 40 км/ч и уменьшит пропускную способность на участке дороги.

До конца августа подрядчику необходимо переделать разметку, движение вновь будет организовано по одной полосе в каждую сторону.

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