Елена Синица За сутки в Пермском крае произошло 17 пожаров Есть погибший Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки, 25 августа, в Пермском крае произошло 17 пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Константин Долгановский

Шесть пожаров произошли на территории Перми, три — в Лысьвенском городском округе, два — в Пермском муниципальном округе.





По одному пожару случилось на территориях Березниковского, Горнозаводского, Ильинского, Добрянского городских округов, Большесосновского, Кудымкарского муниципальных округов.

Есть один погибший и один травмированный, добавили в ведомстве.





Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнём.





В прошлом году 25 августа 2021 года произошло 12 пожаров.

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