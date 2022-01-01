В Перми назначена дата начала рассмотрения коллективного иска обманутых туристов Организатор несостоявшихся речных круизов уклоняется от возврата денег за путёвки Поделиться Твитнуть

теплоход "Урал" / фото: turproezdka.ru

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю информирует о том, что в Свердловском районом суде Перми на 5 октября в 14:15 назначено к слушанию в предварительном судебном заседании дело по коллективному исковому заявлению обманутых туристов к ООО «Ин Тур Бюро».

Туроператор продавал путёвки на речные круизы на теплоходе «Урал» в 2019 и 2020 годах, которые в итоге не состоялись, а теперь уклоняется от возврата денежных сумм.

В надзорном ведомстве отметили, что потребители, права которых были нарушены ООО «Ин Тур Бюро», ещё могут присоединиться к групповому иску, подав заявление в Свердловский районный суд (ул. Героев Хасана, д. 6).

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