В Прикамье в субботу ожидается понижение температуры и дождь Жара вернётся в воскресенье Поделиться Твитнуть



Игорь Катаев

Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в выходные дни. Существенное влияние на неё продолжит оказывать блокирующий антициклон, об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов Научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 27 августа, в крае, особенно по северу и востоку, ожидается понижение температуры. Ночью местами пройдёт кратковременный дождь, днём преимущественно без осадков. Дневная температура воздуха составит +23…+28°, в северных и восточных округах будет на пять градусов холоднее, в Перми +24…+26°.

В воскресенье на всю территорию Прикамья снова вернётся жара. В дневные часы воздух прогреется до +25…+30°.

В большинстве районов существенных осадков не ожидается, но не исключены локальные ливни и грозы.

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