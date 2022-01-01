Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Меняется руководство Пермской хоровой капеллы мальчиков и юношей Дмитрий Батин будет директором учреждения, а Лариса Носкова — его заместителем Поделиться Твитнуть

Дирижирует Дмитрий Батин

Иван Уваров

По информации «Нового компаньона», с 29 августа изменится руководство Пермской хоровой капеллы мальчиков и юношей. Дмитрий Батин, который с 2013 года занимает должность художественного руководителя учреждения, возглавит его в статусе директора, а нынешний директор Лариса Носкова останется его заместителем.

Как пояснил руководитель департамента культуры администрации Перми Василий Головин, в обязанности Ларисы Носковой войдёт подготовка к юбилею хоровой капеллы, которая в 2023 году будет отмечать 60-летие.

Дмитрий Батин — композитор, дирижёр, хормейстер, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, а также член Союза композиторов России. Трижды лауреат Премии города Перми в сфере культуры и искусства «За лучшую работу в сфере культуры».

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