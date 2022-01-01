«Победа» с ноября возобновляет рейсы из Перми в Шереметьево И продолжит полёты в Санкт-Петербург и Сочи Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

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Входящий в Группу компаний «Аэрофлот» лоукостер «Победа» с ноября 2022 года в рамках зимнего расписания снова начнёт летать в Пермь из Шереметьево. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. При этом сохранятся перелёты в краевой центр и из Внуково.

Напомним, в настоящее время «Победа» выполняет два рейса по маршруту Пермь — Москва (Внуково).

Лоукостер также объявил о планах с осени по весну продолжить выполнение рейсов Пермь — Санкт-Петербург и Пермь — Сочи.

Напомним, с мая 2021-го «Победа» в рамках оптимизации маршрутной сети ГК уже выполняла рейсы из Перми в Шереметьево. Однако в феврале 2022 года они исчезли из расписания.

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