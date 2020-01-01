Пермяки теперь смогут чаще летать «Победой» в Шереметьево Рейсы будут выполняться два раза в день Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Победа» увеличила лётную программу из аэропорта Большое Савино в Перми в московский аэропорт Шереметьево. С 1 мая в расписании появился первый ежедневный рейс лоукостера до столицы, а со вторника, 11 мая, рейсов стало два: с отправлением в 09:25 и 12:25 по местному времени.

Как сообщили в минтрансе региона, накануне пассажиров рейса Пермь — Москва с вылетом на 12:25 в аэропорту Шереметьево встретили водным «салютом» — арку из воды создали две пожарные машины, специально подъехавшие к севшему авиалайнеру. Пассажиры рейса смогли наблюдать этот перформанс из салона самолёта.

Напомним, замена рейсов «Аэрофлота» рейсами авиакомпании «Победа» (дочернее предприятие группы компаний (ГК) «Аэрофлот») проводится в рамках оптимизации маршрутной сети ГК. Она коснулась, помимо Перми, ещё 11 российских городов.

Первый этап оптимизации начался в Перми 1 мая. С начала месяца национальный перевозчик оставил за собой только один ежедневный «пермский» рейс, который ориентирован на бизнес-сегмент.

15 апреля замдиректора по сервису, стратегии и маркетингу «Аэрофлота» Андрей Панов заявил, что пассажиры «Победы» также смогут «пользоваться преимуществами широкой сети маршрутов группы «Аэрофлот» из её хабового аэропорта».

Ранее пермские промышленники обращались к министру транспорта РФ Виталию Савельеву с просьбой повлиять на решение «Аэрофлота» сократить число рейсов между Москвой и Пермью.











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