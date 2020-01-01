«Победа» начинает летать из Перми в Шереметьево Лоукостер заменит в расписании двенадцати городов часть рейсов «Аэрофлота» Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

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Авиакомпания «Победа» (дочернее предприятие ГК «Аэрофлот») с 1 мая начнёт летать в столичный аэропорт Шереметьево. До этого лоукостер летал только во Внуково. Первый рейс будет выполнен из Перми. Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, вылет назначен на 23:00.

Оптимизация маршрутной сети группы компании «Аэрофлот» коснётся 12 российских городов, уточняет Федеральное агентство новостей.

С 1 по 10 мая лоукостер будет летать рейсами из Шереметьево только в Пермь. С 11 мая рейсы «Победы» в хабовый аэропорт «Аэрофлота» будут осуществляться также из Чебоксар, Горно-Алтайска, Екатеринбурга, Нальчика, Петрозаводска, Сочи, Уфы, Барнаула, Владикавказа, Минеральных Вод, Ульяновска.

15 апреля замдиректора по сервису, стратегии и маркетингу «Аэрофлота» Андрей Панов подтверждал информацию о сокращении авиакомпанией числа рейсов на направлении Пермь — Москва с 1 мая. Он заявил, что большая часть перелётов, которую ранее осуществлял «Аэрофлот», передаётся лоукостеру «Победа». За собой национальный перевозчик оставляет один рейс, который будет ориентирован на бизнес-сегмент.

Панов подчеркнул, что пассажиры «Победы» также смогут «пользоваться преимуществами широкой сети маршрутов группы «Аэрофлот» из её хабового аэропорта».

Напомним, ранее пермские промышленники обращались к министру транспорта РФ Виталию Савельеву с просьбой повлиять на решение «Аэрофлота» сократить число рейсов между Москвой и Пермью.





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