Владимир Митин В Перми разрабатывают концепцию пространственного развития промплощадок «Пермалко», «Телты» и Хлебозавода № 1 Поделиться Твитнуть

Хлебозавод №1

Константин Долгановский

В Перми разрабатывают концепцию пространственного развития территории, ограниченной улицами Окулова, Попова и Решетниковским спуском. Сейчас на этой территории расположены промплощадки Хлебозавода № 1 (недействующая), «Телты» и «Пермалко».

В департаменте имущественных отношений мэрии пояснили, что подходы к вовлечению в хозяйственный оборот промплощадки Хлебозавода № 1 (ул. Окулова, 73 и 73а) могут быть изменены.

«Оценка рыночной стоимости имущественного комплекса до настоящего времени не проводилась. Оценочный отчёт будет заказан после того, как будет окончательно определён способ распоряжения», — пояснили ситуацию в департаменте.

В мэрии планируют внести изменения в проект планировки территории, поскольку один из участков (по ул. Окулова, 73а) пересекает красные линии, что «препятствует эффективному распоряжению имущественным комплексом».

Напомним, сейчас промплощадка Хлебозавода № 1 находится в собственности муниципалитета. Она включена в план приватизации, и её планируют выставить на торги этой осенью.

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