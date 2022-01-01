Андрей Стрельцов
Пермский легкоатлет стал победителем Всероссийской спартакиады
Владимир Никитин первенствовал на дистанции 5 тыс. метров
В Москве на Всероссийской спартакиаде пермский легкоатлет Владимир Никитин стал лучшим в забеге на 5 тыс. метров.
Он с самого старта захватил лидерство и не оставил соперникам ни единого шанса. Его результат 13:38.73. Пока в этом сезоне пермский бегун никому не проигрывает на своей любимой дистанции.
Среди женщин пермская спортсменка Ксения Зырянова в беге на 5 тыс. метров пришла к финишу четвёртой.
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