Андрей Стрельцов Пермский легкоатлет стал победителем Всероссийской спартакиады Владимир Никитин первенствовал на дистанции 5 тыс. метров Поделиться Твитнуть

В Москве на Всероссийской спартакиаде пермский легкоатлет Владимир Никитин стал лучшим в забеге на 5 тыс. метров.

Он с самого старта захватил лидерство и не оставил соперникам ни единого шанса. Его результат 13:38.73. Пока в этом сезоне пермский бегун никому не проигрывает на своей любимой дистанции.

Среди женщин пермская спортсменка Ксения Зырянова в беге на 5 тыс. метров пришла к финишу четвёртой.





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