Андрей Стрельцов В «Молот» командированы три игрока из ярославского «Локомотива» Они уже начали подготовку с командой к турниру в Тюмени Поделиться Твитнуть

Фото: НМХЛ ХОККЕЙ РОССИИ nmhl.fhr.ru

Состав пермского ХК «Молот» пополнился хоккеистами ярославских «железнодорожников». По сообщению пресс-службы пермского клуба, это нападающие Ярослав Лихачёв и Максим Берёзкин, а также защитник Антон Лукичев.

Ярослав Лихачёв, 22-летний форвард, был признан самым ценным игроком чемпионата Молодёжной Хоккейной Лиги в прошлом сезоне.

Максим Берёзкин тоже прошлый сезон провёл в МХЛ.

Антон Лукичев дважды становился обладателем Кубка Харламова в составе «Локо».

Напомним, в пятницу «Молот» стартует на турнире в Тюмени матчем против челябинского «Челмета».





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