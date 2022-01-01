Елена Синица Оборот общепита в Прикамье за семь месяцев составил 16,6 млрд рублей Это на 3% выше уровня прошлого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оборот общественного питания в Пермском крае за январь-июль 2022 года составил 16,6 млрд руб. Об этом сообщает Пермьстат.

В сопоставимых ценах это на 3% выше уровня прошлого года, добавили в ведомстве.





Оборот розничной торговли за этот же период составил 377,6 млрд руб. Это на 7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.





Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 августа 2022 года составил 40,9 млрд руб.

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