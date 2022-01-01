Владимир Митин Городской бюджет может недосчитаться около 800 млн рублей Это предусматривают поправки в краевое законодательство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за потенциальной передачи транспортного налога на региональный уровень бюджет Перми может потерять около 800 млн руб. Об этом на заседании комитета по бюджету Пермской городской думы рассказал первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин.

«Замена транспортного налога на нормативы отчислений по УСН и передачи на муниципальный уровень налога на профессиональный доход (налог самозанятых. — Ред.). В результате изменения межбюджетного регулирования выпадающие доходы могут составить порядка 830 млн руб.», — пояснил ситуацию Эдуард Хайруллин.





В настоящее время законопроект об этих изменениях в краевой закон «О бюджетном процессе» направлен в Законодательное собрание. Планируется, что он может быть рассмотрен в первом чтении в сентябре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.