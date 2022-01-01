Елена Синица

Роспотребнадзор проверил радиационную обстановку в Пермском крае

Она оценивается как благополучная

Поделиться
измерение радиации

Фото:

Краевой Роспотребнадзор провёл очередной мониторинг радиационной обстановки на территории региона. Она оценивается как благополучная. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Контроль уровня мощности гамма-излучения проводился в семи населённых пунктах Пермского края: в Перми, Соликамске, Березниках, Кудымкаре, а также в Чусовском, Губахинском и Чернушинском районах.

Показатели  не превысил гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час) и составила от 0,06 до 0,14 мкЗв/час.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться