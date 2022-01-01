Елена Синица Роспотребнадзор проверил радиационную обстановку в Пермском крае Она оценивается как благополучная Поделиться Твитнуть

Краевой Роспотребнадзор провёл очередной мониторинг радиационной обстановки на территории региона. Она оценивается как благополучная. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Контроль уровня мощности гамма-излучения проводился в семи населённых пунктах Пермского края: в Перми, Соликамске, Березниках, Кудымкаре, а также в Чусовском, Губахинском и Чернушинском районах.





Показатели не превысил гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час) и составила от 0,06 до 0,14 мкЗв/час.

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