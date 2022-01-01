Елена Синица За июль в Пермском крае выдали 22,5 тыс. кредитных карт Это на 2,2% больше, чем в июне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле в Пермском крае выдали 22 556 кредитных карт. Это на 2,2% больше, чем в июне (22 075). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране в июле было выдано 1,14 млн кредитных карт, что на 0,3% больше, чем в июне (1,13 млн).





Больше всего новых кредитных карт в июле выдано в Москве (81,6 тыс.), Московской области (60,9 тыс.), Санкт-Петербурге (42,3 тыс.), Краснодарском крае (42 тыс.) и Свердловской области (38,8 тыс.).

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