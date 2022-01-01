«Уралкалий» реализовал проект по установке спортплощадок в детских садах Березников и Соликамска Поделиться Твитнуть

В рамках проекта «Уралкалий» — будущим чемпионам» в 2021 и 2022 годах в дошкольных образовательных учреждениях Березников и Соликамска были установлены 30 многофункциональных спортивных площадок. На эти цели Компания выделила более 13 млн рублей.

Современные конструкции спортобъектов отвечают всем стандартам и требованиям безопасности. Они имеют травмобезопасное резиновое покрытие, баскетбольные стойки, съёмные футбольные ворота, стойки для волейбольных сеток, разметку для игр.

«Уралкалий» также подарил детским садам спортинвентарь для физкультурных занятий.

Эдуард Аветисян, заместитель начальника управления по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий»:

— Одним из главных приоритетов «Уралкалия» является создание комфортных условий для жителей регионов присутствия. Компания активно поддерживает спортивные проекты в Березниках и Соликамске, направленные на формирование здорового образа жизни. Установка универсальных спортплощадок — вклад «Уралкалия» в развитие детей дошкольного возраста.

По сообщению пресс-службы ПАО «Уралкалий»

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