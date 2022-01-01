Визит вице-премьера РФ Дениса Мантурова в Пермский край состоится 27 августа Поделиться Твитнуть

Фото: Ведомости

Дата визита вице-премьера РФ и главы Минпромторга Дениса Мантурова в Пермский край изменилась. Он посетит регион в субботу, 27 августа. Об этом сообщает ВЕТТА. Ранее этот же источник информировал о возможном прибытии Мантурова в Прикамье в пятницу, 26 августа.

В ходе визита вице-премьер посетит ряд предприятий региона и проведёт рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

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