Реальная зарплата в Прикамье снизилась за год на 4,6% В июне 2022 года она сложилась на уровне 53,9 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за июнь 2022 года сложилась на уровне 53 971,8 руб. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом по отношению к июню прошлого года её рост составил 11,4%. Реальная же заработная плата (с учётом изменения цен на товары и услуги) в июне 2022 года по сравнению с тем же месяцем 2021 года уменьшилась на 4,6%.

За январь-июнь 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 49 601,8 руб, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 12%, реальная заработная плата уменьшилась на 3,1%.

В Пермьстате отметили, что сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.