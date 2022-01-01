Синоптики предсказали резкое похолодание в начале сентября Дневная температура в Прикамье может упасть до +10 градусов Поделиться Твитнуть

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К концу следующей недели в Пермском крае ожидается резкое похолодание. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Сообщается, что блокирующий антициклон разрушится к 30 августа, но похолодание придёт в Прикамье не сразу. В северных районах края 30-31 августа ожидаются дожди, после чего жара больше не вернется. В южных районах сильное похолодание ожидается со 2-3 сентября.

В Перми сухая погода простоит до вечера 30 августа (при этом 29-30 числа дневная температура может достигать +30 градусов). А со 2-3 сентября вероятно сильное похолодание. В дневные часы температура не превысит +10 градусов.

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